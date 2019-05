Pochettino: “Vogliamo scrivere la storia. Kane? Abbiamo ancora un allenamento, poi deciderò”

Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool in conferenza stampa: “Il Liverpool, con il Manchester City, sono la squadra migliore d’Inghilterra. Hanno fatto una grande stagione e meritano ogni elogio. Hanno tantissima storia, ma noi dobbiamo cercare di divertirci e vincere, perché anche noi vogliamo scrivere la storia. Avremo la rosa al completo e sarà l’occasione per mostrare i valori del calcio. Kane ci sarà? I giocatori non lo sanno. Abbiamo ancora una sessione di allenamento e poi deciderò con più chiarezza”.

Foto: As