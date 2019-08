Pochettino: “Il VAR? Difficile da accettare, ma ora ne sono innamorato”

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, è intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk dopo il pareggio per 2-2 contro il Manchester City: “Sono innamorato del VAR. Inizialmente non ero particolarmente favorevole alla tecnologia, ma in alcuni casi può favorirti, com’era stato anche in Champions League. Chiaramente è difficile da accettare, perché siamo innamorati del calcio di trent’anni fa, che dipendeva maggiormente dalle decisioni dell’arbitro. Ci possono essere delle ingiustizie che solitamente si bilanciano a fine campionato. Dobbiamo accettare che oggi per noi è stato un vantaggio, e quando ci sfavorirà dovremo avere pazienza”.

Foto: Mundo Deportivo