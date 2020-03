Pochettino: “Un giorno spero di tornare al Newell’s, con Messi”

Mauricio Pochettino, ex-allenatore del Tottenham è attualmente senza squadra. Tuttavia, un giorno, sogna di poter tornare in Argentina ad allenare il Newell’s Old Boys, squadra che lo ha lanciato. Intervistato da Radio La Plata, infatti, Pochettino ha espresso questo suo desiderio, sperando magari di portarsi in Argentina un compagno d’eccezione: “Spero un giorno di tornare al Newell’s. Posso ancora aspettare, forse sarà tra dieci anni. Con Messi.” Poi, ha aggiunto sulla Pulce: “Spero che arrivi in ​​un grande momento alla Coppa del Mondo. Deve esserci. La sua presenza sarà un riconoscimento a quella generazione che meritava qualcosa di più. Lautaro? È tra i più grandi attaccanti del mondo. Non solo per ciò che mostra ma per ciò che può potenzialmente diventare.”

Foto: AS