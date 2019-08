Pochettino: “Un errore chiudere il mercato l’8 agosto. Su Dybala…”

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza soffermandosi anche su Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni: “Ci sono stati accostati tanti giocatori, tra cui Dybala. Non posso parlare di rumors, forse era vero, o forse no. E’ un errore chiudere il mercato l’8 agosto. Gli altri club europei hanno il vantaggio di avere 20 giorni in più per agire. Noi agiamo in questo modo da due stagioni, se gli altri non si adeguano forse dovremo essere noi a fare un passo indietro”.

Foto: Mundo Deportivo