Pochettino: “Tornerei in Spagna per fare un calcio che vince e mi piace”

Il momento in casa Real Madrid non è dei più tranquilli e ad agitare ulteriormente le acque ci pensano le voci attorno alla panchina di Santiago Solari. Al momento il candidato numero uno sembra essere Josè Mourinho, anche se il tecnico portoghese ha placato gli animi ammettendo di non aver avuto contatti con le merengues. Ecco allora che prende quota anche il nome di Mauricio Pochettino; l’allenatore del Tottenham ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TVE dove parla di un suo possibile ritorno in Spagna: “Un ritorno? Certo che tornerei, sono uno che è sempre aperto a nuovi progetti, spero che un giorno possa essere lì e fare un calcio che vince e mi piaccia”. Sul momento della squadra squadra ha poi aggiunto: “Qualcuno vede che stiamo facendo bene. E’ un grande merito essere terzi in Premier e nei quarti di Champions League”. Pochettino chiude poi con una battuta riguardante i temi dell’intervista: “Farà arrabbiare il mio presidente… o no”.

Foto: profilo Twitter Tottenham