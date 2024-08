Pochettino torna ad allenare: è il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti

Come riportato dal The Athletic, Mauricio Pochettino torna ad allenare: sarà il nuovo commissario tecnico degli Stati Uniti. Dunque, un accordo è stato trovato. Pochettino era emerso negli scorsi giorni come il candidato più probabile per la successione di Gregg Berhalter, esonerato dopo la pessima Copa America disputata in casa, e alla fine la fumata bianca è effettivamente arrivata.

Foto: Facebook Chelsea