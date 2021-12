Pochettino sul sorteggio: “Il Real è abituato a vincere in Champions. Importante arrivarci bene”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha così parlato ai canali ufficiali del club del doppio confronto di Champions League contro il Real Madrid:

“Sarà un doppio confronto molto difficile, perché il Real ha un grande allenatore e grandi giocatori. Sono abituati a vincere in Champions, hanno tanta esperienza, e dunque sarà una gara molto difficile. Si giocherà a febbraio, l’attuale stato di forma conta poco: l’importante è arrivarci nelle migliori condizioni. La fortuna in questo senso è importante: eventuali infortuni potrebbero avere un peso in ottica qualificazione”. Foto: Twitter PSG