Pochettino sul futuro di Eriksen: “Qui è sempre stato felice, ma ognuno ha le sue sfide”

Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Christian Eriksen, in scadenza di contratto con gli Spurs e grande obiettivo di mercato di diversi top club (tra cui Juve, Atletico e Real). Queste le dichiarazioni del tecnico argentino in merito al danese: “Eriksen? È sempre stato felice qui. Ovviamente ognuno ha i suoi obiettivi e le sue sfide ma l’ho visto bene prima della partita contro l’Arsenal, per questo l’ho scelto. È un giocatore importante per noi, è felice e se può giocherà sempre. Tutte le decisioni dipenderanno dalle prestazioni”, ha chiuso Pochettino.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham