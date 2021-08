Pochettino su Mbappé: “Non mi ha mai detto di voler partire. Sarà convocato”

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Reims, ha parlato del futuro di Kylian Mbappé. “Kylian sta lavorando bene come sempre, si sta preparando per la partita di domani. Le comunicazioni le lascio al nostro presidente e al nostro direttore sportivo. Hanno già detto molto chiaramente molto su questo argomento. Kylian non mi ha detto niente del suo futuro”.

Foto: Twitter Psg