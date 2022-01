Pochettino su Icardi: “Si sta allenando bene. Lui e Mbappé possono completarsi a vicenda”

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa di Icardi e non solo: “Icardi invece sta bene e si sta allenando bene. È in buone condizioni. La sua relazione con Kylian Mbappé? Non hanno giocato molto insieme, ma penso che siano due giocatori che possono completarsi a vicenda. Hanno caratteristiche diverse ma possono essere complementari. Vedremo se li faremo giocare insieme domenica. Neymar? Prima di partire per il Brasile, è stata fissata la data del ritorno. Continua la sua riabilitazione sotto controllo medico. È nei tempi”.

FOTO: Sito PSG