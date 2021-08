Pochettino su Donnarumma: “Potrebbe far parte dei convocati e giocare”

Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, alla vigilia della gara contro il Brest, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico argentino si è soffermato anche su Gigio Donnarumma: “Potrebbe far parte dei convocati, valuteremo. E se viene convocato c’è la possibilità che giochi. Restano ancora 24 ore per la partita. Siamo molto felici di come si sta integrando. Il suo apporto è già visibile, si è ben ambientato ed è pieno di energia”.

Foto: Sito PSG