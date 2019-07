Pochettino: “Spero che Eriksen continui con noi, ma non so cosa succederà”

Intervistato da Sky Sport UK, Mauricio Pochettino, ospite al GP di Formula 1 a Silverstone, ha parlato del futuro di uno dei giocatori più importanti del suo Tottenham, Christian Eriksen. Il danese è nel mirino del Real, ma non ha escluso a priori un rinnovo con gli Spurs. Queste le parole del tecnico argentino: “Spero che rimanga. Christian è un grande giocatore, uno dei grandi talenti del calcio. C’è molto interesse per molti dei nostri giocatori. Spero continui con noi, ma non so cosa succederà alla fine”.

Foto AS