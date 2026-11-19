Pochettino, sorpresa a Manchester: un drone spia il suo primo allenamento e la seduta finisce online

19/11/2026 | 21:46:36

Il tecnico argentino Mauricio Pochettino ha diretto il suo primo allenamento con il Manchester United, ma un colpo di scena ha segnato la seduta. La sessione è stata parzialmente trasmessa su YouTube all’insaputa del club, come riportato da diverse testate giornalistiche inglesi, a cause di un drone che ha ripreso da vicino le nuove direttive del neo tecnico dei Red Devils. Ben dodici minuti dell’allenamento del Manchester United, che si sarebbe dovuto svolgere lontano da occhi indiscreti, sono finiti online.

Foto: Instagram United