Pochettino: “Sono pronto a tornare. Premier? Esistono altri campionati stimolanti”

Mauricio Pochettino torna a parlare. Il tecnico argentino, dopo la fine dell’avventura con il Tottenham si è soffermato anche sul suo futuro durante un’intervista ai microfoni della BBC: “Sono pronto per tornare. Se arriverà qualche occasione, sarò disponibile ad ascoltarla. Un possibile ritorno in Premier? Amo la Premier e i tifosi inglesi, è uno dei migliori campionati del mondo e qualsiasi allenatore vorrebbe lavorarci. Vedremo, nel mondo non c’è solo la Premier. Esistono tanti campionati e tante squadre che possono motivarti e rappresentare una sfida diversa”.

Foto: Mundo Deportivo