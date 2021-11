Pochettino: “Sono felice a Parigi”

Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint-Germain, accostato negli ultimi giorni al Manchester United per il dopo Solskjaer, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City: “Sono felice a Parigi. Conosco la città bene, sia da giocatore, sia da allenatore, ho sempre vissuto queste situazioni. Le cose succedono e non è mia responsabilità. La cosa che mi sento di dire, se tu me lo chiedi, è che sono felice a Parigi”.

Foto: Twitter PSG