Pochettino: “Siamo pronti per questa semifinale. Bakker titolare? Si trova in un buon stato di forma”

Alle 21 ci sarà il calcio d’inizio di PSG–Manchester City, semifinale di Champions League 2020-2021. L’allenatore dei francesi, Mauricio Pochettino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita. “Anche il City la scorsa settimana ha avuto i nostri stessi impegni. Ci siamo allenati bene e siamo pronti, la differenza poi dipende dallo stato d’animo dei calciatori e dagli approcci dei singoli allenatori. Abbiamo in rosa 25 giocatori ho cercato di dare il miglior equilibrio per trovare la vittoria. Bakker? E’ un ottimo giocatore che ha tutte le possibilità per fare bene. Si trova in uno stato di forma ottima, sono certo che farà una buona partita così come il resto della squadra. Assenza dei tifosi? Peccato, tutti hanno come obiettivo quello di vedere una semifinale di Champions League. Ci dispiace che nell’ultima partita che giochiamo in casa loro non ci siano. Daremo il massimo per loro, consapevoli che di fronte avremo un City molto forte”.

FOTO: sito ufficiale PSG