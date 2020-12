Pochettino sbarca a Parigi: ora può chiedere il suo “figlioccio” Eriksen

Mauricio Pochettino è sempre più vicino alla panchina del Psg e potrebbe spingere per ricongiungersi con Eriksen, giocatore che ha saputo valorizzare al massimo ai tempi del Tottenham. Il tecnico argentino è fermo da novembre 2019, quando è stato esonerato dal club londinese pochi mesi dopo l’inizio della sua sesta stagione nel club. Le precedenti cinque hanno mostrato le qualità di Pochettino, capace di raggiungere la finale di Champions League nel 2019 e di non arrivare mai sotto al quinto posto in campionato, centrando la seconda posizione al termine della stagione 2016/17. A fare le fortune dell’ex allenatore dell’Espanyol fu anche Christian Eriksen, trequartista dell’Inter definito ieri da Beppe Marotta “non funzionale” e collocato nella lista dei trasferibili per il mercato di gennaio. L’Inter vorrebbe monetizzare la cessione, ma non è da escludere che si possa ragionare anche su un possibile scambio, visto che un profilo come quello di Paredes interessa a Conte.

I numeri testimoniano il peso specifico del danese nel progetto tattico di Pochettino: 255 presenze sotto la sua gestione fanno di Eriksen il calciatore più schierato dal tecnico nel corso della sua carriera. Nel suo 4-2-3-1 Eriksen ricopriva indifferentemente tutti e tre i ruoli a ridosso della punta. I trequartisti infatti si scambiavano spesso la posizione e l’idea di calcio di Pochettino consentiva a Eriksen di associarsi spesso nel gioco tra le linee ad Alli, Son, Kane e al terzino che arrivava a sostegno. Un contesto tattico che ha valorizzato il calciatore e che ha consentito alla squadra di ottenere risultati importanti. Un contesto assolutamente replicabile anche lungo le rive della Senna, dove gli interpreti di qualità non mancano.

Foto: Instagram Christian Eriksen