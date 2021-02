Pochettino: “Sarebbe bello allenare Messi. Chissà se in futuro le nostre strade si incroceranno”

Non sembra placarsi la questione relativa al futuro di Lionel Messi. Dopo le esternazioni di Leonardo di voler portare il campione argentino a Parigi, che avevano fatto infuriare il candidato alla presidenza del Barcellona, Joan Laporta, anche il neo tecnico dei parigini, Mauricio Pochettino ha espresso la sua opinione a RMC: “Il club ha una strategia per migliorare. Se si avesse l’opportunità di allenare Messi sarebbe molto bello, ma se no, non succede nulla. Condividiamo l’amore per Newell’s , indossiamo entrambi quella maglia, abbiamo quel legame. Ma si vedrà, non si sa cosa ci porterà il futuro e se le nostre strade si incroceranno”.

Foto: Twitter Tottenham