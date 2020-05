Pochettino ricorda la finale di Champions: “Giocammo meglio noi, ma in finale conta solo il risultato”

Intervistato da SKY Sports UK, Mauricio Pochettino, ex-tecnico del Tottenham, è tornato a parlare della finale di Champions League dello scorso anno, persa dagli Spurs contro il Liverpool: “Giocammo meglio del Liverpool per lunghi tratti, forse avremmo meritato un esito migliore. Ma in finale conta solo il risultato e in quel caso hanno vinto loro. Il rigore concesso dopo pochi secondi ha cambiato tutto. Ero molto deluso, smettere di piangere e sentirsi male è stato tremendamente difficile.”

Foto: AS