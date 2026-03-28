Pochettino: “Pulisic tornerà a segnare, gli ho detto che presto arriveranno i gol”

28/03/2026 | 21:00:58

Il ct degli Stati Uniti parla dell’attaccante del Milan Christian Pulisic nella conferenza stampa di presentazione dell’amichevole contro il Belgio: “Ho parlato con lui nei mesi scorsi. Sta facendo bene e sta giocando con continuità. Gli ho detto di stare tranquillo e che tornerà a segnare perché ne ha le capacità. Quando si è liberi, si è performanti e non c’è bisogno di sentire la pressione, dobbiamo prendere esempio da Nfl e Nba.

Foto: Instagram Pochettino