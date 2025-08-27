Pochettino: “Pulisic? Nessun caso, è tutto alle spalle. McKennie deve lottare per un posto”

27/08/2025 | 18:05:47

Il ct degli USA Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su Pulisic: “Non abbiamo parlato con Christian. Penso non ci sia nulla di cui parlare. Tutto ciò che è successo quest’estate è ormai alle spalle e ora dobbiamo guardare avanti. McKennie? Penso che Weston abbia bisogno di tempo per prepararsi con la squadra ed è importante che sia con il suo club a lottare per un posto”.

Foto: Instagram Pochettino