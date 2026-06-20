Pochettino: “Pulisic è tra i migliori al mondo, spero recuperi presto”

20/06/2026 | 15:00:30

Cresca la febbre da Soccer negli Stati Uniti, sempre più conquistati dall’ottimo percorso della nazionale a stelle e strisce. Su tutti quanti brilla il milanista Pulisic, che ha estasiato anche mister Pochettino: “Era impossibile per lui giocare contro l’Australia e speriamo che sia disponibile per la prossima partita, ma se vogliamo vincere la competizione abbiamo bisogno di tutta la squadra. Tutti i giocatori devono essere importanti, ma ovviamente Christian è uno dei migliori giocatori al mondo e spero che possa recuperare al più presto e dimostrarlo in campo, aiutando la squadra”.

Foto: Instagram Pochettino