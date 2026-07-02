Pochettino protesta: “Espulsione di Balogun? Come il fallo di Messi, servirebbe il ricorso”

02/07/2026 | 09:38:28

Gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia, accedendo agli ottavi di finale dei Mondiali dove troverà il Belgio. Ma l’espulsione di Balogun per fallo su Muharemovic non è andata giù al CT Pochettino che in conferenza stampa si è sfogato: “Per me non è mai rosso. Rivedendolo poi in TV… non c’era alcuna intenzione di calpestare il giocatore. È un’azione normale del calcio, accaduta per puro caso. Non è mai intenzionale. Ecco perché per me non è mai da cartellino rosso. Penso che oggi, in tutte le decisioni da 50 e 50, nessuna sia andata a nostro favore. I giocatori hanno reagito benissimo, abbiamo controllato la componente emotiva della gara. Il modo in cui hanno gestito la situazione è stato straordinario, siamo stati abbastanza maturi da continuare a competere. Un fallo simile a quello di Messi? Per me nessuno dei due è da rosso. Dovrebbe essere possibile fare ricorso contro il cartellino rosso”.

foto x usa