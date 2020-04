Pochettino: “Prima di morire tornerò al Tottenham per vincere un trofeo”

Mauricio Pochettino torna a parlare del Tottenham. A distanza di qualche mese dalla separazione con gli Spurs, il tecnico argentino (accostato con insistenza al Newcastle) ha rilasciato la seguente intervista a BT Sports: “È stato un viaggio splendido, che è terminato in un modo in cui ovviamente nessuno voleva che finisse. Ma nel mio cuore, nella mia anima, so che il nostro cammino si incrocerà di nuovo. E dal giorno che ho lasciato il Tottenham, il mio sogno è sempre stato tornare e cercare di finire quello che non siamo stati in grado di portare a termine. Siamo andati così vicino a vincere i trofei che contano, la Premier League e la Champions League. Ma ci siamo fermati e ovviamente io voglio andare avanti, sono motivatissimo per la mia prossima avventura. Ma dentro di me un giorno so che tornerò, perché il club è speciale, così come lo sono i tifosi. Forse accadrà tra cinque anni, forse tra dieci, ma certamente lotterò con l’universo e prima di morire voglio essere di nuovo l’allenatore del Tottenham. E se possibile vincere anche un solo titolo, perché voglio capire cosa significhi vincere qualcosa con quel club”.

Foto: AS