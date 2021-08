Pochettino: “Entusiasta dell’arrivo di Messi. Mbappé? No comment. E su Icardi…”

Alla viglia della sfida con lo Strasburgo, Mauricio Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa parigina. Il tecnico ha parlato anche di Messi, Mbappé e Icardi. Ecco un estratto delle sue parole:

Su Messi

“Sento l’entusiasmo come la società e i tifosi per l’arrivo di Messi. Tutti gli allenatori vogliono avere in squadra i migliori giocatori per poter alzare il livello. Il presidente Al-Khelaïfi e Leonardo hanno fatto un gran lavoro per portarlo a Parigi. Ora dobbiamo diventare una squadra capace di affrontare qualsiasi sfida e con la mentalità giusta per raggiungere gli obiettivi stagionali”.

Su Mbappé

“Non commento quello che ha detto il presidente su Mbappé. Non spetta a me commentare queste dichiarazioni, Kylian è qui con noi e non c’è nient’altro da dire”.

Su Icardi

“Fa parte della rosa, nel calcio possono succedere tante cose, ma Mauro c’è”.

