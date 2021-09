Pochettino: “Sudamericani non convocati, Donnarumma forse titolare. Mbappé? È tranquillo”

Pochettino, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Clermont. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sulla partita

“Il match contro il Clermont sarà difficile, come tutti in questo campionato. Sono neopromossi e hanno voglia, hanno cominciato benissimo la stagione, lavorano con lo stesso allenatore da sei anni: penso che sarà una partita difficile. Ma noi siamo il PSG e dobbiamo pensare a fare il risultato”.

Sui sudamericani

“Paredes, Di María, Neymar e Messi non verranno convocati visto che hanno giocato questa mattina”.

Su Donnarumma

“Non abbiamo ancora deciso chi andrà in porta domani, ma tra le opzioni c’è Donnarumma. Sarà una partita complicata in un contesto in cui diversi nostri giocatori hanno giocato 3 partite con le loro nazionali. Alcuni stavano ancora gareggiando alle 3 del mattino”.

Su Mbappé

“Kylian è felice e tranquillo. Prima della fine del mercato è rimasto in una mentalità positiva. Vuole giocare a calcio e divertirsi. Si è allenato e si è ripreso bene quindi speriamo che sarà coinvolto con la squadra”.

Su Sergio Ramos

“Il club ha comunicato la sua situazione, non sarà presente alla prima partita di Champions League. Ma non sono preoccupato, continua il suo percorso di recupero e speriamo possa giocare velocemente per aiutare la squadra”.

Foto: Twitter PSG