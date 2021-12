Pochettino: “Pareggio meritato, non è stata la nostra miglior serata”

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato così in conferenza stampa l’1-1 ottenuto sul campo del Lens:

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, abbiamo sofferto ma siamo comunque riusciti a giocare un’ottima sfida. Il pari è meritato, non sono deluso per il risultato: dobbiamo rendere omaggio ai nostri avversari perché hanno giocato ad un livello veramente alto, apprezzo tanto il loro modo di stare in campo. Abbiamo commesso tanti errori e sbagliato diversi passaggi, non è stata la nostra miglior serata ma i miei ragazzi hanno fatto il massimo per portare a casa i tre punti: non ci siamo riusciti, c’è da migliorare”. Foto: Twitter PSG