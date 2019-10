Pochettino: “Noi in difficoltà? Siamo ancora all’inizio, la stagione è lunga”

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato dopo il ko rimediato contro il Liverpool ai microfoni di BeInSports: “Oggi è stata una una gara molto agonistica. Abbiamo segnato subito e poi abbiamo sofferto il ritorno del Liverpool. Nel secondo tempo la partita era in controllo ma abbiamo subito il rigore. Poi ci abbiamo provato ma non ce l’abbiamo fatta. L’inizio di stagione? Sono passate solo 10 partite dall’inizio stagione e ancora c’è molto tempo. Non siamo nella posizione in cui ci aspettavamo di essere ma cercheremo di recuperare. Il rigore? Sono situazioni difficili da valutare, non lo commento ulteriormente. Noi pensiamo a stare calmi e migliorare: il calcio è così e possiamo rimetterci in carreggiata”.

Foto: AS