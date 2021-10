Pochettino: “Neymar può finire in panchina come tutti gli altri”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, alla vigilia del match contro il Lille ha parlato anche della situazione legata a Neymar e delle sue ultime prestazioni non eccellenti:

“Per me Neymar è un giocatore con un talento enorme, uno dei migliori giocatori al mondo. Ha bisogno essere al meglio. Sono soddisfatto di lui e spero sempre che continui a migliorare. Se lo lascerò in panchina? Tutti possono finirci. Ho 33 giocatori che pensano di giocare e se non giocano non sono contenti, ovunque è così”.