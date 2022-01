Pochettino: “Messi? Non sappiamo quando tornerà. Di Mbappé ne parleremo a febbraio, spero resti”

Il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia del match in Coppa di Francia, le sue parole su Lionel Messi bloccato dal Covid-19 in Argentina: “Finché non tornerà negativo rimarrà in Argentina, non può viaggiare. Ancora non sappiamo quando tornerà”. Su Mbappé: “Ne riparleremo a febbraio, spero che resti tanti anni al PSG. Ha la maturità necessaria per gestire le voci di mercato e mi auguro continui sulle stesse prestazioni avute fino ad ora”. FOTO: Twitter Psg