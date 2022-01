Pochettino: “Messi migliora, spero di averlo il prima possibile. Ramos? Fuori da mesi ma sta bene”

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa: “Neymar prosegue con il suo programma di recupero, Messi sta meglio ma è comunque supervisionato dallo staff medico. Sta migliorando poco a poco e speriamo che sia in rosa il prima possibile. Su di lui facciamo il punto ogni giorno e viene seguito, non possiamo fare un programma. Speriamo di averlo presto con noi”. Su Sergio Ramos: “È fuori da molti mesi. Adesso sta molto meglio. Si allena con il gruppo. È una questione di tempo. A poco a poco guadagnerà tempo per mettersi in forma. Il modo migliore non è solo giocare ma anche allenarsi bene, con regolarità. Questo è quello che facciamo”.

FOTO: twitter psg