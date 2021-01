Pochettino: “Mbappé è felice a Parigi. Covid? Ho qualche sintomo ma sto bene”

Intervistato da El Larguero, il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in merito a Mbappé e sulle voci che lo vorrebbero lontano da Parigi.

Queste le sue parole: “Il club sta lavorando per rinnovare il contratto dei giocatori importanti e Kylian ha un enorme potenziale a 22 anni. Quale allenatore non vorrebbe Kylian Mbappé? Le informazioni si intersecano in modo incredibile e spesso escono cose fuori dal contesto. Kylian qui è felice. L’altro giorno ha semplicemente manifestato la sua frustrazione per non avere segnato. Vediamo cosa succeder. Ama essere qui”.

Sul Covid: “Sto bene, ho qualche sintomo, come tosse e ho avuto un pò di febbre ma sto bene tutto sommato”.

Foto: Twitter PSG