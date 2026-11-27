Pochettino: “Le condizioni di Bruno Fernandes? Non vogliamo rischiare. Avere tutti a disposizione è importante”

27/11/2026 | 21:00:27

Le parole di Pochettino in conferenza stampa sul momento del Manchester United: “Penso che siamo stati accolti benissimo, è impossibile ricevere più affetto quando si arriva in una società calcistica. È vero che la situazione è questa, è la realtà e la accettiamo. Ma penso che il nostro compito sia quello di credere veramente in quello che facciamo. Non possiamo ignorare tutto il rumore che c’è intorno a questa squadra. Ma non riguarda solo questa squadra, bensì ogni squadra che non sta ottenendo buoni risultati o che non raggiunge le aspettative. Bruno Fernandes? Non vogliamo correre rischi, perché si sa quando si verificano situazioni del genere, non ci si sente… staremo attenti, ma non abbiamo ancora deciso nulla. Spero che anche quelli infortunati possano recuperare al più presto. Credo che avere a disposizione l’intera rosa, in forma e pronta per la selezione, sia la cosa più importante per lo staff tecnico”.

Foto: Instagram United