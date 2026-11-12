Pochettino, la quinta volta è quella giusta. Ha sfiorato la panchina del Manchester United quattro volte

12/11/2026 | 10:45:44

Mauricio Pochettino è pronto a sedersi sulla panchina del Manchester United. Questa volta dubbi non ce ne sono, dopo quattro tentativi passati che alla fine non si sono mai concretizzati, come svelato da The Athletic. Il tecnico ha avuto dei contatti con Sir Alex Ferguson nel 2016, quando il Manchester United prese in considerazione l’idea di affidargli la panchina dopo l’addio di Louis van Gaal. Un’altra occasione è sfumata nel 2018, quando Pochettino poteva subentrare al posto di José Mourinho, ma anche quando è diventata ufficiale la separazione da Ole Gunnar Solskjaer. Pochettino, infatti, è andato vicino a ottenere l’incarico sulla panchina dei Red Devils nel maggio 2022 ed è stato nuovamente sottoposto a colloquio dopo la finale di FA Cup del 2024, in un momento in cui la posizione dell’ex tecnico Erik ten Hag era in bilico.

Foto: Instagram Pochettino

