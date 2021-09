Pochettino: “La pressione ce l’hanno tutti i grandi club. Champions obiettivo importante”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, è andato in conferenza stampa al fianco di Marquinhos alla vigilia della gara contro il Club Brugge. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“La pressione c’è per tutti i grandi club. La Champions League è un obiettivo importante.

Portieri? Deciderò partita dopo partita. Chi firma per il PSG deve sapere che c’è concorrenza in ogni ruolo.

Messi-Neymar-Mbappé insieme? Sì, è una possibilità vederli giocare tutti e tre”.

Foto: Twitter PSG