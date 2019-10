Pochettino: “Io a rischio? Non presto attenzione a certe voci, per questo non ho i capelli bianchi”

Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Champions League con la Stella Rossa. Il manager argentino si è soffermato anche sul suo futuro: “Io a rischio? Capisco la situazione. Ho 47 anni e non ho ancora i capelli bianchi. È perché non presto attenzione a queste voci, piuttosto penso a come migliorare le nostre prestazioni. Il fatto che la gente si interroghi sul mio futuro? È il calcio, non sono sorpreso. È normale, a volte le persone pensano troppo al futuro, perché comunque se non vinco non rimarrò sorpreso. È il calcio”.

Foto: AS