Pochettino in vista della sfida al Real: “Devo ancora decidere chi sarà titolare tra Navas e Donnarumma. Neymar potrebbe esserci”

Pochettino alla vigilia della sfida di Ligue 1 analizza anche le possibile scelte in Champions contro il Real: “Sono molto contento dei due portieri Navas e Donnarumma e per il momento pensiamo alla partita di domani, poi sceglieremo per la Champions. Neymar? Vedremo nei prossimi giorni se potrà esserci contro il Real Madrid”.

FOTO: Twitter PSG