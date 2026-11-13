Pochettino in lacrime: “Sono triste di lasciare gli USA, ma non potevo rifiutare il Manchester United”

13/11/2026 | 16:44:31

Mauricio Pochettino saluta in lacrime gli Stati Uniti, nella conferenza stampa di addio alla Nazionale: “Ho imparato molto da tutti voi, da questo Paese straordinario e da voi, persone meravigliose. Questa è una delle decisioni più difficili della mia carriera, non potevo rifiutare una proposta come quella del Manchester United. Da un lato, è una decisione molto triste. Dall’altro, siamo professionisti e si cerca sempre di realizzare i nostri sogni”.

Foto: Instagram Pochettino