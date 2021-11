Pochettino: “Il gol di Messi è importante per tutti noi. Ramos? Non dobbiamo forzare i tempi”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, dopo il successo pomeridiano per 3-1 sul Nantes, ai microfoni di Prime Video, ha parlato così:

“Il gol di Messi? Sì, è molto importante per lui. È il suo primo gol in Ligue 1. È importante per lui e per la squadra. Per noi è una bella vittoria. Nel primo tempo avremmo dovuto fare più gol. In questo tipo di partite se non le chiudi, può succedere qualsiasi cosa. Basti pensare all’espulsione di Navas, che poteva condannarci. Ma la squadra ha mostrato ancora una volta il suo carattere e questo è fantastico. Il tempo è importante per creare un legame tra i giocatori, che partita dopo partita si sentono inevitabilmente a proprio agio in campo”.



Sulle condizioni di Sergio Ramos:

“Se ci sarà contro il City? Non lo so. Sta migliorando, ma una cosa è l’allenamento, un’altra la partita. Ma è di buon umore. Non dobbiamo forzare i tempi. Deve essere fatto tutto gradualmente”.