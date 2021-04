Pochettino: “Il Bayern è campione in carica, li rispettiamo ma vogliamo vincere. L’approccio conterà molto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern Monaco, dopo aver parlato della situazione dei giocatori in dubbio, Mauricio Pochettino ha così presentato la sfida di ritorno: “Il Bayern ha una qualità di gioco dalle parti, abbiamo vinto l’andata ma dobbiamo sicuramente migliorare per correggere le cose contro una delle migliori squadre d’Europa. Non credo che cambieranno il modo in cui giocano e nemmeno cercheremo di imporre le nostre idee. Il calcio è un gioco e vedremo chi ha il controllo. L’approccio collettivo sarà importante, bisognerà difendere bene e tenere la palla per ferire l’avversario. L’obiettivo e la sfida di domani è fare bene dopo la vittoria dell’andata. È un confronto aperto in cui ciascuna delle due squadre può vincere. Abbiamo molto rispetto per il Bayern, ma dobbiamo pensare a vincere questa partita per convalidare la qualificazione. Il Bayern è il campione in carica e quindi il favorito, quello che ha vinto sei volte la Coppa. Il campione è sempre il favorito. Aspiriamo a vincerla ed essere in semifinale sarà qualcosa di importante. Oltre a tenere palla, dovremo avere un altro atteggiamento. La vittoria di Barcellona (4-1 all’andata degli ottavi di finale) è un ricordo del passato e domani è il Bayern, la migliore squadra del mondo, che è contro di noi. È certo che ci metteranno in difficoltà. È in questi momenti che dobbiamo dare prova di forza, solidarietà e solidità per poter affrontare queste difficoltà “.

Foto: AS