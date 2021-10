Pochettino: “Icardi ha problemi personali. Per Neymar un piccolo acciacco”

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha annunciato così in conferenza stampa il forfait di Neymar per la gara di domani contro il Lipsia: “Neymar ha un piccolo problema fisico che speriamo possa risolversi in qualche giorno. La priorità è la salute del giocatore”.

Poi ha parlato così di Mauro Icardi:

“Icardi ha alcuni problemi personali, per questo motivo non si è allenato in questi due giorni. Sarà convocato per domani ma vedremo, cercheremo di analizzare la situazione per vedere se potrà essere con la squadra”.

Foto: Twitter PSG