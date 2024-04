Pochettino: “I tifosi vorrebbero vedermi più coinvolto dopo i gol? Questo non è un circo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, ha così parlato delle sue esultanze pacate dopo i gol dei Blues: “I tifosi vorrebbero vedermi più coinvolto dopo i gol? Questo non è un circo. Io non sono un pagliaccio, ma un allenatore. Se qualcuno vuole un clown, se lo trovi”.

Foto; Instagram Chelsea