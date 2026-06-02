Pochettino: “Ho avuto contatti con alcuni club. I miei rappresentanti cercano le migliori opportunità per il mio futuro”

02/06/2026 | 21:15:37

Il ct degli USA Pochettino ha ammesso i contatti avuti con alcuni club: “I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile, perché devono fare il loro lavoro. Diciamo sempre che il nostro contratto scade a luglio, dopo i Mondiali. Ovviamente riceviamo delle proposte e… certo, ho incontrato alcune persone, di diversi club. Ma si tratta di semplici chiacchierate, perché nel mondo del calcio abbiamo degli amici. Abbiamo amici ovunque, e i miei rappresentanti lavorano per me per cercare di trovare la migliore opportunità per il futuro. È normale”.

Foto: Instagram Pochettino