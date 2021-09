Pochettino: “Hakimi lo volevo dai tempi del Tottenham. Potenziale enorme”

Mauricio Pochettino ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dei nuovi innesti del PSG, tra cui Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi: “Donnarumma è stato incoronato come miglior giocatore di Euro 2020, torneo che ha vinto con l’Italia. Penso che il suo profilo e la sua età lo rendano uno dei migliori portieri al mondo”.

Su Hakimi: “Lo seguivo dai tempi del Tottenham. Stavamo per ingaggiarlo ma poi è andato a giocare al Borussia Dortmund. Ha una grande capacità di corsa, il suo potenziale fisico è enorme. È giovane, sta maturando in fase difensiva, ma contribuisce molto in fase offensiva”.