Pochettino: “E’ incredibile aver raggiunto la finale. Futuro? Se ne parlerà dopo la Champions”

Manca sempre meno all’attesa finale di Champions League, in programma il prossimo sabato al Wanda Metropolitano di Madrid. Il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’atto finale della massima competizione europea per club, contro il Liverpool: “Mi sto davvero divertendo. Ho firmato 5 anni fa con il Tottenham, è stato un periodo incredibile. Abbiamo lavorato molto ma ci stiamo divertendo nel preparare questa importante partita. Abbiamo sviluppato un progetto diverso da quello di altri club ed essere in finale di Champions è un risultato incredibile. Non sarà sicuramente una sfida tra Pochettino e Klopp, sarà una questione di emozioni, una partita diversa da quelle vissute in Premier. Bisognerà farsi trovare pronti. Futuro? Pensare a questioni personali in questo momento è imbarazzante. Le indiscrezioni di mercato sono, appunto, indiscrezioni. Siamo concentrati al 200% sulla finale. Dopo, ci sarà tempo per parlare”.

Foto: As