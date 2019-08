Pochettino: “Eriksen? Situazione non facile da gestire”

Maurizio Pochettino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Newcastle. Il tecnico argentino si è soffermato sulla situazione di Eriksen, sempre al centro di voci di mercato visto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020. Queste le sue parole: “Questa non è la situazione migliore per lui e per tutti. Non puoi mettere il dito sul problema. Devi minimizzarlo e provare a porre rimedio a questa situazione. È un giocatore importante che deve aiutare la squadra. Sono sempre aperto ad aiutare il club e sostenere le decisioni, anche se non sono semplici da gestire”.

Foto: Mundo Deportivo