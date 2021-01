Pochettino: “Eriksen? Non parlo dei rumors. Messi? Babbo Natale è già passato”

Nella conferenza stampa di presentazione al PSG, il tecnico Pochettino ha parlato anche di mercato, di Eriksen e di Messi, nomi che al momento difficilmente saranno acquistabili dal club transalpino.

Queste le sue parole: “Non è il momento di parlare di rumors. Ora pensiamo a lavorare con i giocatori che abbiamo a disposizione, molti devono recuperare dagli infortuni. Certamente sono in contatto diretto con Leonardo, negli ultimi due-tre giorni siamo insieme 12-13 giorni. La struttura tiene d’occhio molti calciatori, ma dobbiamo tenere conto il momento storico delicato a livello mondiale. Mettendo tutto nella bilancia prenderemo la miglior decisione per il club”.

Su Messi: “Babbo Natale è già passato e mi ha già fatto un regalo, quello di ritrovare questo club e di allenare una tale squadra. Per questo voglio ringraziare il presidente Nassar al-Khelaifi e Leonardo per avermi dato questa possibilità. Su grandi club come il Paris ci sono tante voci, ma sono appena arrivato e devo pensare prima di tutto ad adattarmi. Per le voci si vedrà”.

Foto: Telegraph