Pochettino: “Domani giochiamo per vincere. Messi numero uno del mondo”

Domani scendono in campo Real Madrid e PSG e Pochettino è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per commentare la gara di ritorno degli ottavi di Champions League: “Il modo migliore per difendere il risultato è giocare per vincere. Lo abbiamo fatto a Parigi e dobbiamo ripeterci a Madrid. Sarà una partita diversa, ci vorrà grande concentrazione“.

Su Donnarumma e Navas: “Domani dovremo giocare con un portiere. Ho pazienza con i media, perché sono otto mesi che spiego la stessa cosa. Siamo fortunati ad avere due grandi portieri, la società ha voluto che fosse così. Sono due numeri uno e domani prenderemo una decisione; uno dei due resterà deluso ma siamo contenti di come abbiamo gestito la situazione finora“.

Su Mbappé: “Sta bene. Ha avuto dolore subito dopo aver subito il colpo ma dopo un paio d’ore camminava normalmente. Speriamo che domani possa allenarsi e giocare senza problemi“.

Sul Real Madrid: “Prima della sconfitta di Parigi, tutto l’ambiente aveva generato una corrente positiva. Abbiamo la responsabilità di mantenere il vantaggio e sappiamo di aver giocato solo una partita. Affrontiamo un club che ha vinto 13 Champions League, ha un legame profondo con questa competizione. Faremo la nostra partita isolandoci dall’ambiente. Sappiamo che sarà una partita che richiederà tanta fatica ma siamo preparati, è una competizione che la società vuole vincere“.

Su Neymar: “Non credo, è concentrato sulla sfida, porterà la sua mentalità e positività. La Champions League è una diversa dal campionato e Neymar è stato ingaggiato per vincere questa competizione. I paragoni sono odiosi, sono brutti. Che domani mostri tutto il suo talento, sarà il momento ideale“.

Sulla regola dei gol in trasferta: “Quando giocavi fuori casa ti dava un certo vantaggio ma mi piace che gli scontri diretti siano equilibrati. Prima c’era un vantaggio per chi giocava prima in casa, ora quel vantaggio è svanito“.

Messi è ancora il più forte del mondo secondo Pochettino: “Credo che Messi, dopo aver vinto 7 Palloni d’Oro, sia il miglior giocatore del mondo. Poi ci sono giocatori che aspirano a succedergli e Mbappé è uno di questi. È uno dei giocatori che brilla di più“.

Foto: Twitter PSG