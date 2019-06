Pochettino: “Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi. E per il futuro…”

E’ un Mauricio Pochettino visibilmente deluso ma positivo quello che si presenta ai microfoni Rai dopo la finale di Champions persa contro il Liverpool: “Dobbiamo sentirci molto orgogliosi del nostro lavoro, abbiamo lottato per arrivare in finale e abbiamo lottato fino alla fine – ha detto il tecnico del Tottenham – Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, non è facile giocare contro una squadra che in transizione si muove così bene. Abbiamo iniziato la finale sotto 1-0, era una situazione difficile ma ci abbiamo provato. Siamo orgogliosi dei tifosi e dobbiamo essere ottimisti per il futuro”.

Foto: Mundo Deportivo