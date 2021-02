Pochettino: “Dobbiamo battere il Monaco se vogliamo restare in corsa per il titolo”

Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Monaco. Archiviato il trionfo del Camp Nou, per il PSG è tempo di pensare alla Liga.

Queste le sue parole: “Dobbiamo dare il massimo per battere una squadra fortissima, i giocatori sono molto concentrati, la partita contro il Barcellona ci ha dimostrato che giocare di squadra e con intensità ci permette di battere chiunque. La nostra sfida è mettere la stessa intensità in questa partita contro il Monaco, e anche in tutte le partite, indipendentemente dalla competizione. La partita di domani è importante, siamo distanti 5 punti.. Per restare nella corsa al titolo devi vincere domani”.

Foto: Twitter PSG